О движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" уничтожил пункт управления беспилотниками и живую силу подразделения противника в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Танкисты в этот раз огнем с закрытой огневой позиции уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ. О движении и работе противника на одном из участков сообщила разведка с воздуха <…>. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 10 км. Высокая точность огня привела не только к уничтожению живой силы и техники противника, но и спровоцировала детонацию хранившегося поблизости боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что экипажи Т-90М регулярно уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады ГСМ и боеприпасов, живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки.

"Наша задача стоит в том, чтобы помочь пехоте продвинуться, захватить вот эти опорные пункты [противника]. В общем-то, мы ради этого и работаем", - отметил командир танка Т-90М "Прорыв" с позывным Юрич.