В Минобороны отметили, что операторы FPV-дронов Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личного состава противника

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших на бронемашине по дороге к своим передовым позициям вблизи границы. Сведения о противнике были переданы расчету ударного беспилотника, управляемого по оптоволоконным проводам, который в кратчайшее время обнаружил и уничтожил его, тем самым сорвав ротацию на линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в дальнейшем точными попаданиями операторами ударных дронов было выведено из строя и уничтожено замаскированное в лесопосадке орудие полевой артиллерии.

В министерстве отметили, что операторы FPV-дронов Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ежедневно уничтожают десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией. Тем самым нарушается логистика и снабжение боеприпасами передовых подразделений ВСУ, срывается ротация противника на линии боевого соприкосновения.