Бойцы РФ из "Урагана" уничтожили укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении

Стрельба велась с дистанции более 30 км с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Центр" при помощи расчета системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожили украинский укрепленный район на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанесли артиллерийский удар по укрепленному району ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. <…> Стрельба велась с дистанции более 30 км с контролем уничтожения цели расчетами разведывательных беспилотников, который подтвердил разрушение позиций и сооружений, уничтожение боевой техники, живой силы и оборудования подразделений ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что РСЗО "Ураган" совместимы с различными типами боеприпасов, которые применяются для уничтожения скоплений живой силы и техники ВСУ как на переднем крае, так и в глубине обороны.