ТАСС: ВСУ не забирают тела сослуживцев из-за нежелания рисковать жизнью

В силовых структурах РФ добавили, что вопрос оставления тел украинских военнослужащих стоит давно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не забирают тела своих военнослужащих, оставшиеся после боев в Херсонской и Запорожской областях из-за высокого риска. Среди солдат нет инициаторов этого действия, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

"Тела оставляют по простой причине: когда несешь потери при отступлении, погибшие и раненые остаются в лучшем случае в "серой зоне", а иногда - ближе к зоне контроля противника. Забирать тела - трудная и рискованная операция. Командование такую инициативу не поддерживает, да и сами бойцы решаются на такие манеры все реже - профессиональных военных там практически нет, а мобилизованные редко стремятся лишний раз рисковать жизнью", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вопрос оставления тел военнослужащими ВСУ уже давно остро стоит как в военных, так и в гражданских кругах. В Херсонской области во время боев за Крынки, а впоследствии за острова Днепра, проблема эвакуации тел стала практически первостепенной.

"Возможности забрать тела не было, а необходимость была, так как общественность требовала объяснить, почему в боях за крохотное село погибают сотни человек. Сейчас, когда на Херсонщине обстановка стабилизировалась, российские войска стали продвигаться на Запорожье, и проблема с телами возникла уже там", - добавил он.