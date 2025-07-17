В этом районе ротационные мероприятия проводятся очень редко, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала июля ни разу не эвакуировало тела погибших военнослужащих из района Надии Луганской Народной Республики и продолжает направлять подкрепление на этот участок фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, Киев восполняет потери и доводит до штатной численности подразделения ВСУ, дислоцированные в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новогригоровка (украинское название - Новоегоровка) в ЛНР.

"Следует отметить, что в данном районе ротационные мероприятия проводятся крайне редко, а эвакуация тел ликвидированных украинских боевиков с начала текущего месяца нашими средствами объективного контроля вообще не фиксировалась", - сказал Марочко со ссылкой на собственные источники.