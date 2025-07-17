Советник главы ДНР добавил, что группировка войск "Центр" теснит противника в районе села Удачное

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Украинское командование перебрасывает в Красноармейск (украинское название - Покровск) и окрестности элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"На красноармейском направлении идут ожесточенные бои. Противник перебрасывает на это направление свои лучшие штурмовые подразделения и силы беспилотных систем, понимая, что сейчас это направление одно из приоритетных", - сказал советник.

Он добавил, что группировка войск "Центр" теснит ВСУ в районе села Удачное к западу от города.