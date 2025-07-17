Марочко: силы РФ отбили три лесополосы и заняли высоты у Петровского в ЛНР

За населенный пункт идут ожесточенные бои, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь у Петровского (украинское название - Грековка) в Луганской Народной Республике, отбили три лесополосы и заняли стратегические высоты у населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши войска продолжают планомерное продвижение по хребту в районе оккупированного украинскими боевиками Петровского. В результате боестолкновений наши войска отбили три лесополосы, расположенные восточнее от населенного пункта, и заняли новые позиции у стратегической высоты северо-восточнее от Петровского", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что за населенный пункт идут ожесточенные бои. При этом армия РФ к вечеру среды сократила межпозиционное пространство до 500 м.