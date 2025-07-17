Над регионами России за ночь сбили 122 украинских беспилотника

Из них 43 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и ликвидировали 122 беспилотника ВС Украины над регионами Российской Федерации, из них по 2 дрона были уничтожены над территориями Липецкой и Ленинградской областей, и 38 - над Курской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 16 июля до 07:00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА - над территорией Брянской области, 38 БПЛА - над территорией Курской области, 10 БПЛА - над территорией Орловской области, по 6 БПЛА - над территориями Смоленской и Воронежской областей, 5 БПЛА - над территорией Белгородской области, по 3 БПЛА - над территориями Московского региона, Калужской области и Республики Крым, по 2 БПЛА - над территориями Ленинградской и Липецкой областей и 1 БПЛА - над территорией Тульской области", - сообщили в российском военном ведомстве.