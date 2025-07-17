По словам военного эксперта, противник существенно ослаб

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Российские артиллеристы за минувшие сутки нанесли более 100 ударов по дислоцированным у Кременной Луганской Народной Республики подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боеспособность подразделений противника в данном районе существенно ослабла, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши артиллерийские подразделения за минувшие сутки выполнили более 100 огневых задач в районе населенного пункта Кременная в ЛНР. Большая часть нанесенных ударов пришлась по позициям вооруженных формирований Украины в Серебрянском лесничестве и севернее Григоровки. После массированного артналета часть украинских позиций уничтожена полностью, часть из них боевики еще пытаются удерживать, однако боеспособность подразделений Киева в данном районе существенно ослабла", - сказал он.