Беспилотники "Рубикона" уничтожили пикапы и станции Starlink ВСУ

Также были поражены блиндажи и наземные робототехнические комплексы ВСУ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. FPV-дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили пикапы и станции спутниковой связи Starlink противника в зоне спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной техники, [в частности пикапов], элементов систем связи, [включая станцию спутниковой связи Starlink], блиндажей и наземных робототехнических комплексов ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении военного ведомства.