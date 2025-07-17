Андрей Качур сообщил, что на передовой чувствовал себя "кусок мяса, который передает по рации, где стреляют"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пленный военный ВСУ Андрей Качур рассказал, что на передовой чувствовал себя как кусок мяса, передающий информацию по рации. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

"Попал, как и все, через ТЦК, забрали в учебку. Учили по стандарту, владение оружием, холощение, там, как заряжать правильно, как двигаться правильно. В итоге то, что они рассказывали, ну, 20% максимум пригодилось нам. Ничего похожего в учебке не было вообще. Стрельба. Мы не стреляли особо. Ты сидишь как, не знаю, кусок мяса, который передает по рации, где стреляют", - сказал пленный.

Кроме того, он отметил, что вместе с сослуживцами находился на передовой больше месяца без проведения ротации. По его словам, из-за этого им приходилось есть заплесневелый хлеб и пить мочу.

"Мы же думали, что, может, как-то ситуация там, ну, может, там наши двигаются туда или туда двигаются. Нам просто надо потерпеть, пока наши продвинутся. А в итоге наши не двигались, отходили. А мы остались", - добавил Качур.