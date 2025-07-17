Также у российской армии есть успехи на стыке ДНР с Херсонской и Запорожской областями, где за последнее время освобождены несколько населенных пунктов, сообщил военный эксперт

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются атаковать и создать видимость наступления на правом берегу реки Днепр на херсонском направлении, однако российские бойцы успешно отражают все атаки противника, поскольку "очень интенсивно держат под контролем" данный участок фронта. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, на херсонском участке фронта противник "никак не угомонится" и продолжает продвигаться, создавая видимость наступления на данном участке.

"На каких-то плавсредствах, на каких-то лодочках переплывать [пытаются ВСУ на левый берег реки Днепр]. Все идет к тому, что их там просто наши снайпера очень точечно выбивают. Также на правом берегу [Днепра] создать условия для ротаций [ВСУ], попытки выйти на берег некоторым подразделениям также увенчались за последние сутки большими провалом. Все, что там передвигается, двигается со стороны ВСУ - все полностью уничтожается. То есть мы правый берег очень интенсивно держим под контролем не только артиллерией, но и БПЛА", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Военный эксперт добавил, что у российских бойцов также есть успехи на стыке ДНР с Херсонской и Запорожской областями, где за последнее время освобождены несколько населенных пунктов.