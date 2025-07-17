Также были поражены элементы систем связи, укрытия и пункты временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили технику западного производства и тяжелые беспилотники противника в зоне спецоперации.

Соответствующие кадры предоставило Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе - западного производства), элементов систем связи, укрытий и пунктов временной дислокации ВСУ, а также - кадры воздушных таранов БпЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.