Украинская армия делает это с начала 2025 года, отметил начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ВСУ с начала 2025 года при помощи беспилотников сбрасывают отравляющее вещество "Газ сирень" ("Си-Эс") на позиции Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции Вооруженных сил Российской Федерации контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области", - заявил Ртищев.