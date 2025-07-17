Речь идет о средствах борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), отравляющих веществах психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота), заявил начальник войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 500 случаев применения ВСУ химических средств борьбы с беспорядками, а также отравляющих веществ психотропного действия выявлено в ходе специальной военной операции.

Об этом сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)", - заявил Ртищев.