Это произошло в районе населенного пункта Ивановка

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ВСУ 8 июля сбросили с беспилотника боеприпас с отравляющими веществами хлорпикрин и хлорацетофенон на территории ДНР. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической, биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Последний случай зафиксирован 8 июля 2025 года в районе населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики, где украинскими националистами с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном. Подобные инциденты также имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск", - заявил он.