В 2024 году в районе Авдеевки обнаружили химлабораторию для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Несколько десятков украинских тайников с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами обнаружены с начала спецоперации.

Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"С момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства. В 2024 году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты", - сказал Ртищев.