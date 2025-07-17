Украина собирается обвинить Россию в создании техногенной катастрофы, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Киев собирается подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком ДНР и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. В случае подрыва возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн аммиака, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба", - сказал Ртищев.

Он подчеркнул, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права.

По словам Ртищева, эта провокация является частью давно разработанной Киевом при поддержке западных кураторов "варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса", который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск".