Около 40 нот постпреда РФ при ОЗХО по химоружию Киева остаются без ответа

В ходе 109-й сессии Исполсовета Москва попросила гендиректора организации направить в Россию команду экспертов для технического содействия в расследовании преступлений киевского режима

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило порядка 40 вербальных нот в связи с применением Киевом отравляющих веществ, которые остались без ответа. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Он отметил, что в ходе 109-й сессии Исполсовета Российская Федерация обратилась к гендиректору ОЗХО с просьбой направить в Россию команду экспертов Техсекретариата для оказания технического содействия в расследовании преступлений киевского режима, а также проект договоренности между Россией и ОЗХО об организации и проведении визитов с целью оказания такого содействия.

"Подобный шаг связан с тем, что все ранее представленные документальные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции со стороны организации, порядка 40 вербальных нот постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО до сих пор остаются без содержательного ответа", - сказал Ртищев.