Анализ взрывчатки для дронов ВСУ выявил наличие капсул с хлорпикрином

Начальник войск РХБЗ Алексей Ртищев напомнил, что это вещество входит в список 3 Конвенции о запрещении химического оружия

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Анализ трофейных самодельных взрывных устройств для ударных дронов ВСУ выявил наличие в них боевого отравляющего вещества хлорпикрин. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"В мае 2025 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики был обнаружен очередной схрон ВСУ. В нем находились предназначенные для сброса с беспилотных летательных аппаратов самодельные взрывные устройства, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ содержимого пробирок <…> показал наличие в них вещества хлорпикрин, входящего в список 3 Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил Ртищев.

По его словам, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения).