По словам начальника войск РХБЗ Алексея Ртищева, Киев пытается представить Россию в качестве злостного нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украина неоднократно задействовала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в легализации сфальсифицированных инцидентов с якобы применением российскими военнослужащими запрещенных химических средств. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Пользуясь своими преференциями, Украина неоднократно задействовала Технический секретариат ОЗХО в легализации сфальсифицированных украинскими и западными спецслужбами инцидентов с якобы применением российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками на линии боевого соприкосновения", - сказал Ртищев.

Он отметил, что агрессивная антироссийская кампания с надуманными обвинениями была продолжена и на последней сессии Исполнительного совета ОЗХО. Тогда вразрез с положениями конвенции Киев потребовал от главы организации запуска атрибутивного механизма в отношении РФ.

"Не имея достаточного уровня компетенции и аккредитованной ОЗХО лабораторной базы, Киев ссылается на результаты исследований западных лабораторий и некие разведданные, которые невозможно проверить или подтвердить", - подчеркнул Ртищев.

По его оценке, Украина говорит только о том, что подсказывают западные кураторы. "Цель таких антироссийских выпадов очевидна - представить нашу страну в качестве злостного нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия", - заявил начальник войск РХБЗ.

Ртищев считает, что, по замыслу стран Запада, в перспективе такие агрессивные действия приведут к ограничению или приостановке прав и привилегий РФ по конвенции, введению санкций, как это было отработано на примере Сирийской Арабской Республики. Никаких законных оснований для этого, подчеркнул он, нет.