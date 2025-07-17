Это говорит о навязанной Западом ангажированности со стороны организации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бюрократические структуры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проявляют ангажированность, немедленно поддерживая все необоснованные запросы со стороны Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Ничем не подкрепленные запросы с украинской стороны получают немедленную поддержку бюрократических структур ОЗХО с привлечением аккредитованных лабораторий", - сказал Ртищев в ходе брифинга Минобороны РФ по вопросам нарушения Украиной и государствами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.

Генерал напомнил, что Украина и Технический секретариат ОЗХО подписали специальное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Киев уже получил оборудование стоимостью в несколько миллионов долларов, а более 40 украинских военнослужащих прошли обучение на базе Химико-технологического центра в Гааге.

"Это говорит о навязанной Западом ангажированности со стороны ОЗХО и политике протекционизма в отношении одного конкретно взятого государства, что не соответствует уставу и базовым принципам функционирования международной организации", - подчеркнул Ртищев.