Российская сторона продолжит работу по противодействию этой политике, пообещал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Страны Запада продолжат использовать площадку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для оказания политического давления на Россию. Тем не менее, недавно введенные санкции Лондона лишь подтверждают правильность российского курса по выявлению преступлений Киева и его кураторов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Очевидно, что Запад продолжит использовать ОЗХО в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты. Российская сторона продолжит работу по противодействию этой политике и доведению до мирового сообщества информации о нарушении киевским режимом и их кураторами Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал Ртищев.

Он подчеркнул, что 7 июля Великобритания ввела ограничения в отношения командования российских войск РХБЗ и ряда промышленных предприятий. "Считаем, что это лишь подтверждает правильность выбранного нами направления", - подчеркнул генерал.

Ртищев напомнил, что к Лондону сохраняется ряд вопросов, связанных с уничтожением тысяч химических снарядов и авиабомб, оставшихся после падения режима Хуссейна в Ираке. "Указанные боеприпасы были якобы уничтожены США и Великобританией в одностороннем порядке без контроля со стороны Технического секретариата, что является грубым нарушением статьи III конвенции", - заявил глава войск РХБЗ.

Генерал заявил, что международному органу стоит снова рассмотреть нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. "В очередной раз призываем руководство и технические органы ОЗХО вернуться к рассмотрению фактов нарушения Украиной конвенции", - подчеркнул он.