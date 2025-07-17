ВС РФ освободили за сутки три населенных пункта в зоне СВО

По данным Минобороны, войска освободили Дегтярное, Каменское и Попов Яр

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские войска освободили Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и населенный пункт Попов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Попов Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Каменское Запорожской области", - сообщили там.