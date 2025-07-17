По данным Минобороны, противник понес потери в размере до 160 человек в зоне ответственности группировки "Север"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 1 185 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, противник понес потери в размере до 160 человек в зоне ответственности группировки "Север", свыше 215 - в зоне "Запада", до 135 - в зоне "Юга", более 420 - в зоне "Центра", до 190 - в зоне "Востока", до 65 - в зоне "Днепра".

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад, 2 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка и Кондратовка Сумской области. Нанесено поражение подразделениям 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 8 автомобилей, 5 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 2 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Волчий Яр, Новоселовка ДНР и Дружелюбовка Харьковской области. Потери противника составили танк, 4 боевые бронированные машины, включая 3 бронетранспортера М113 производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки, а также 5 складов боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Иванополье и Новоселовка ДНР. Противник потерял 2 пикапа, 3 артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 5 механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Петровского, Степановка и Новоукраинка ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили 3 боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 5 автомобилей, а также 4 артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Малиевка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области. ВСУ потеряли танк, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 2 механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Степовое и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены 8 автомобилей, артиллерийское орудие, 6 станций радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и 2 склада материальных средств.