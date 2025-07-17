По данным Минобороны, поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам дислокации ВСУ и цехам производства FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133-х районах", - говорится в сообщении военного ведомства.