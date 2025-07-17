ТАСС: село Дегтярное освободили для безопасности жителей Белгородской области

ВС РФ также растягивают фронт, вынуждая ВСУ перебрасывать штурмовиков из Сумской области, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бойцы "Севера" освободили Дегтярное в Харьковской области в рамках создания полосы безопасности у границ Белгородской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Создаем полосу безопасности, чтобы обезопасить жителей Белгородской области от обстрелов ВСУ. Также растягиваем фронт, вынуждая ВСУ перебрасывать штурмовиков из Сумской области", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что бойцы "Севера" уничтожили несколько подразделений украинских пограничников из 1-го погранотряда в ходе ожесточенных стрелковых боев за село Дегтярное.

17 июля в Минобороны России сообщили об освобождении села.