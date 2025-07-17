По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, продвижение на этом участке фронта позволит разрезать украинскую группировку на рубеже от Родинского до Константиновки пополам

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Попов Яр в ДНР ускорит охват Константиновки с западной стороны, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Попов Яр находится, условно, между Константиновкой и Добропольем. Освобождение этого населенного пункта позволит ускорить охват Константиновки с запада", - сказал Кимаковский.

Кроме того, продвижение на этом участке фронта позволит разрезать украинскую группировку на рубеже от Родинского до Константиновки пополам.

17 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Попов Яр в ДНР.