МО РФ показало работу поисково-спасательного экипажа Ми-8ПСГ

В поисково-спасательный экипаж входит группа огневой поддержки, а также военные медики

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кадры работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил России опубликовало Министерство Обороны РФ.

"При возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказании помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении. Там уточняется, что в поисково-спасательный экипаж входит группа огневой поддержки, а также военные медики.

Как подчеркнули в военном ведомстве, экипажи Ми-8ПСГ ежедневно сопровождают вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-35 выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.