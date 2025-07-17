Также была поражена живая сила противника

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки "Север" уничтожили опорный пункт и живую силу противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Средства воздушной разведки группировки войск "Север" обнаружили замаскированный украинский опорный пункт в лесополосе Харьковской области.

"В результате точных ударов артиллерией группировки войск "Север" опорный пункт с живой силой ВСУ был уничтожен, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении военного ведомства.