17 июля, 15:02
Военная операция на Украине

Ганчев: ВС РФ расширяют зону контроля на севере Харьковской области

Российская армия двигается вдоль реки Волчья, заявил глава Харьковской ВГА

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бойцы российской армии с освобождением села Дегтярного расширили зону контроля на севере Харьковской области, продолжают двигаться вдоль реки Волчья. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

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Об освобождении Дегтярного сообщили в Минобороны РФ 17 июля. Ранее Ганчев сообщал, что на волчанском направлении на севере региона ВС РФ по большей части сдерживали контратаки ВСУ не давая продвигаться в сторону Белгородской области.

"Село Дегтярное - это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчья", - сказал Ганчев. 

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