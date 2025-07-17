Украинская армия несет колоссальные потери, заявил глава Харьковской ВГА

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Бойцы российской армии в районе Купянска Харьковской области разбивают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые несут колоссальные потери на данном направлении. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Ранее Ганчев сообщал, что бойцы ВС РФ берут в окружение Купянск Харьковской области, замыкая в котле подразделения ВСУ, которые находятся в безвыходной ситуации. Наступление на город начнется в ближайшее время.

"На Купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике", - сказал Ганчев.