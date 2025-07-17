Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" ударили по тепловозам противника в ДНР

Цели поразили в районе села Белозерское, уточнили в МО РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские расчеты FPV-дронов ударили по тепловозам, перевозящим грузы военного назначения в районе села Белозерское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" нанесли несколько ударов по тепловозам в районе села Белозерское под населенным пунктом Доброполье в ДНР. Согласно предварительным разведывательным данным, тепловозы на постоянной основе использовались ВСУ для перевозки различных грузов военного назначения. Эффективность ударов подтверждается в том числе и кадрами, снятыми противником", - сообщили в ведомстве, опубликовав видео.