По словам главы Чечни, операцию провели батальон "Запад-Ахмат" МО РФ и 128-я бригада МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району ЧР под руководством Рустама и Исмаила Агуевых

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Российские подразделения дронами уничтожили опорный пункт ВСУ на одном из участков фронта в городе Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Работает батальон "Запад-Ахмат" МО РФ и 128-я бригада МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району ЧР под руководством Рустама и Исмаила Агуевых. Парни провели слаженную операцию по уничтожению опорного пункта противника на одном из участков фронта. Воздушная разведка обнаружила позиции, а операторы ударных дронов быстро превратили их в воспоминание", - написал Кадыров, опубликовав кадры уничтожения опорного пункта.