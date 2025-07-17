В Минобороны России сообщили, что беспилотники уничтожили над Орловской, Тульской, Брянской и Калужской областями

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Силы ПВО с 14:00 до 17:00 мск уничтожили 13 украинских БПЛА над Орловской, Тульской, Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России.

"17 июля в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 6 БПЛА - над территорией Орловской области, 4 БПЛА - над территорией Тульской области, 2 БПЛА - над территорией Брянской области и 1 БПЛА - над территорией Калужской области", - сообщили там.