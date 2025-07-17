Медведев: увольнение из армии после окончания СВО должно быть комфортным

Речь идет о медицинской и психологической реабилитации как ветеранов, так и их родных, указал председатель "Единой России"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Увольнение участников специальной военной операции из вооруженных сил после ее окончания должно быть максимально комфортным. Речь идет о реабилитации и профессиональной реализации в гражданской жизни, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии.

"Важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идет о медицинской и психологической реабилитации как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере", - заявил Медведев.