Речь идет о близких солдат 241-й ОБР теробороны, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Родственники пропавших на сумском направлении украинских солдат 241-й отдельной бригады (ОБР) теробороны не получают компенсации и пытаются привлечь к себе внимание командования рекламой. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родные и близкие пропавших без вести солдат 241-й ОБР теробороны начали закупать рекламу на украинских ресурсах, пытаясь привлечь внимание к проблемам поиска их родственников, а также выплатам компенсаций, которые фактически не осуществляются", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что бригада несет большие потери на сумском направлении.