Украинские ресурсы привели список подразделений, участвовавших лишь в одном эпизоде боя за село Алексеевка в Сумской области, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники из США и Великобритании участвуют в боевых действиях в составе ВСУ на сумском направлении. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее на ресурсах ГУР МО Украины были публикации с прямым подтверждением участия "Иностранного легиона", сформированного из наемников, в боевых действиях на сумском участке фронта.

"Судя по открытым источникам, в боевых действиях участвуют граждане США, Великобритании, Колумбии и других стран", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, украинские ресурсы привели список подразделений, участвовавших лишь в одном эпизоде боя за село Алексеевка в Сумской области: это 225-й отдельный штурмовой полк (отряд БПЛА и 1-й штурмовой батальон), 110-я отдельная механизированная бригада, 78-й отдельный десантно-штурмовой полк, ряд подразделений ГУР и нацгвардии.