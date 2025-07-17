В российских силовых структурах предположили, что "связи бывшего украинского президента в органах вражеской военной пропаганды сильнее, чем предполагает главком ВСУ Александр Сырский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинские пропагандистские ресурсы пытаются оправдать полковника Евгения Солодаева, друга экс-президента Петра Порошенко, на фоне неудач ВСУ под Волчанском в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вражеские пропагандисты решили возложить вину за поражения ВСУ в районе Волчанска на командование 113-й отдельной бригады теробороны. В сложившейся ситуации интересно, что командование украинскими подразделениями на данном участке фронта возложено на командира 57-й отдельной мотопехотной бригады полковника Евгения Солодаева, который очень близок с Порошено и начинал службу в его почетном карауле", - сказал собеседник.

Он предположил, что "связи бывшего украинского президента в органах вражеской военной пропаганды сильнее, чем предполагает главком ВСУ Александр Сырский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак".