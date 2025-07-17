Еще три уничтожили над Калужской, Орловской и Рязанской областями, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/.Силы ПВО с 17:00 до 20:00 мск сбили 24 украинских БПЛА, из них 21 - над Брянской областью, также по одному над Калужской, Орловской и Рязанской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 июля в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Брянской области, один БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.