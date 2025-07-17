Подполье: наемники в Херсоне и Запорожье в основном латиноамериканцы

Такие солдаты стоят не очень дорого, так как имеют опыт только в войнах между наркокартелями, сообщили в организации "Русский Херсон"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Наибольшее количество наемников в рядах ВСУ в Херсонской и Запорожской областях являются выходцами из стран Латинской Америки. Об этом рассказали ТАСС в подпольной организации "Русский Херсон".

"Наемники в рядах ВСУ есть на любом направлении. Херсонщина и Запорожье - не исключение. В основном приезжают они из стран Латинской Америки: Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, Колумбия. Такие наемники стоят не очень дорого, экипированы посредственно, так как опыт имеют в войнах между наркокартелями, а к полномасштабным боевым действиям никакого отношения не имеют", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что латиноамериканцы чаще всего занимаются охраной складов или территории, а на передовой они встречаются редко.

Кроме того, в подполье отметили, что на территорию Херсона и Запорожья прибывают наемники из Польши, Великобритании и США. По словам собеседника агентства, они намного "серьезнее" и лучше экипированы, нежели латиноамериканцы.

"Такой наемник на вес золота, и оклад у него соответствующий, самый минимум - 5 тысяч долларов. Для тех, кто выполняет задачи на переднем крае, то есть непосредственно участвует в боях, зарплата может быть в 2-3 раза выше. Но нужно понимать, что таких единицы", - подчеркнули в подполье. Однако там уточнили, что европейцы и американцы в основном занимают должности консультантов в штабах, а не едут на передовую.