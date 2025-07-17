Боец Ворон: ВС РФ "Ланцетом" уничтожили бронемашину "Козак" в Сумской области

По словам российского военного, сейчас в регионе меньше техники, чем было в Курской области во время вторжения ВСУ

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили бронированную машину "Козак" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Ворон.

"Мы смогли поразить в Сумской области бронемашину "Козак", за которой мы наблюдали "ешкой" (беспилотный летательный аппарат квадракоптерного типа - прим. ТАСС). Машина стала недвижима после поражения - ВСУ потеряли свою технику", - сказал собеседник агентства.

Ворон добавил, что в Сумской области сейчас меньше техники, чем было в Курской во время вторжения ВСУ. "Тем не менее удается залетать достаточно далеко в тыл врага, где мы поражаем технику", - отметил боец.

Многофункциональный бронированный автомобиль ББМ "Козак" разработан научно-производственным объединением "Практика" - украинским производителем бронетехники и средств технической безопасности для банков и офисов. Система защиты базируется на защищенной капсуле (цитадель), которая устанавливается на основную базу.