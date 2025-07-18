Марочко: армия РФ формирует огневой мешок для ВСУ у Попова Яра в ДНР

Взятие населенного пункта позволит российским бойцам начать бои за освобождение Константиновки и Красноармейска, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие рассекли группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную у Попова Яра в Донецкой Народной Республике, и начали формировать огневой мешок для противника юго-западнее населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Попова Яра мы улучшили свое тактическое положение и имеем предпосылки для стратегических целей. Дело в том, что с освобождением данного населенного пункта часть украинской группировки рассекается и уже формируется небольшой огневой мешок юго-западнее от данного населенного пункта", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что взятие Попова Яра позволит российским бойцам начать бои как за освобождение Константиновки, так и Красноармейска. "Потому что, продвигаясь на север, мы уже берем такой большой охват тех группировок украинских боевиков, которые находятся в данных населенных пунктах", - уточнил Марочко.

17 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Попов Яр в ДНР.