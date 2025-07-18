По словам российского военного, практически вся техника украинской армии, которая уничтожается в регионе - иностранного производства

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет" американский бронетранспортер М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Чабан.

"Мы поразили в Сумской области М113 (бронетранспортер - прим. ТАСС), который ехал на ротацию. Но мы быстро сработали, запустили "Ланцет" - БТР был уничтожен", - сказал собеседник агентства.

По словам Чабана, практически вся техника ВСУ, которая уничтожается в Сумской области - иностранного производства.

Бронетранспортер M113 разработан в США в 1957-1959 годах. За местом водителя расположено место командира машины, в средней и кормовой частях корпуса - десантное отделение, вмещающее 11 полностью экипированных пехотинцев. На вооружении М113 установлен 12,7-мм пулемет.