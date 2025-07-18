По словам собеседника ТАСС, это делают "весьма примитивно"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) из Херсона берут взятки в цифровой валюте. Об этом рассказали ТАСС в подпольной организации "Русский Херсон".

"Мы очень много сил сосредотачиваем на OSINT (разведке по открытым источникам - прим. ТАСС). Плюс в ТЦК, видимо, никто не учил, как обезопасить свои данные, поэтому появились уже и взломанные аккаунты, и данные о счетах, и переписки. Объем данных очень большой, приходится все просматривать вручную, чтобы ничего не упустить, поэтому работа забирает много времени и ресурсов. Зато результат весьма ощутимый - собрали много компромата на военкомов. Из интересного - наиболее продвинутые военкомы принимают взятки в криптовалюте, однако делают это весьма примитивно", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на подпольную организацию сообщал, что сотрудники херсонского ТЦК мобилизуют наркоманов, выдавая себя за продавцов наркотиков.