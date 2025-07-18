Операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожают колонны снабжения и резервы ВСУ

Это позволяет получить тактическое преимущество штурмовым подразделениям на красноармейском направлении

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов спецназа Центральной группировки войск нарушают снабжение и ротацию личного состава ВСУ, уничтожая украинские колонны снабжения и резервы в тылу противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки единиц техники и укреплений ВСУ на подступах к Красноармейску. Операторы дронов работают не только на линии боевого соприкосновения, уничтожая блиндажи и укрепления ВСУ вместе с личным составом, но и, залетая в тыл оборонительных порядков, уничтожают колонны снабжения и резервы ВСУ", - говорится в сообщении.

Там добавили, что основной целью операторов оптоволоконных и радиоуправляемых FPV-дронов становятся бронетехника, пикапы и другой автотранспорт ВСУ, перевозящий личный состав, боеприпасы и провизию. Несмотря на активные радиоэлектронные помехи и тщательную маскировку техники противником, а также большую удаленность целей, российские военнослужащие находят уязвимые точки в обороне ВСУ, выводя технику противника из строя и нарушая ротацию вражеских подразделений на боевых позициях.

В ведомстве отметили, что результатом работы расчетов операторов ударных беспилотников соединения является нарушение регулярного подвоза боеприпасов и подкреплений ВСУ на передовую, что позволяет получить тактическое преимущество штурмовым подразделениям группировки войск "Центр".