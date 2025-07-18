Как отметили в Минобороны, беспилотник оснащен катапультой и пластиковым каркасом, который позволяет защитить от влаги все необходимое оборудование

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники "Молния" группировки "Запад" уничтожили блиндажи с личным составом и бронированную технику ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С помощью аэроразведки было выявлено скопление живой силы и боевой техники подразделения ВСУ. Полученные координаты передали на командный пункт управления БПЛА. Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" ввели данные в систему, выполнили расчеты и установили связь с дронами. Тем временем технический персонал подготовил аппараты к вылету и осуществил запуск. Беспилотники, оснащенные осколочно-фугасными зарядами, пролетев все препятствия, такие как вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пункты воздушного наблюдения, точно поразили все выявленные цели", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, беспилотник "Молния" оснащен катапультой и пластиковым каркасом, который позволяет защитить от влаги все необходимое оборудование и преодолеть расстояние в десятки километров.

"Данный беспилотник используется для нанесения ударов по различным наземным целям. Благодаря своей простоте и мобильности применение подобного вида дрона дает возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на поле боя и эффективно противодействовать противнику", - подчеркнули в военном ведомстве.