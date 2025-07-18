Кроме того, сообщили в Минобороны, военные связисты группировки восстановили оптоволоконную линию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорный пункт противника в лесополосе на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южно-донецком направлении экипажи танков 29-й армии группировки войск "Восток" уничтожили осколочно-фугасными снарядами укрепленный опорный пункт противника в лесополосе. В ходе боя применялись модернизированные танки Т-80БВМ, оборудованные дополнительными защитными экранами и средствами подавления вражеских дронов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что военными связистами группировки была восстановлена оптоволоконная линия связи на этом же направлении. Ранее она была повреждена в результате удара FPV-дрона ВСУ по антенно-мачтовому сооружению.

"Военнослужащие оперативно прибыли к точке повреждения и в условиях огневого воздействия со стороны противника выполнили все необходимые работы. Для обеспечения безопасности с воздуха были задействованы наблюдатели, которые контролировали воздушную обстановку в готовности отразить атаку БПЛА противника", - отметили в министерстве.