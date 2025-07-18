Бойцы "Юга" уничтожили склад ГСМ и гаубицу ВСУ на северском направлении

Наведение и корректировка огня артиллерии велась при помощи разведывательных беспилотников

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Юг" уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллерия 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу противника на Северском направлении специальной военной операции. 152-мм гаубица ВСУ была поражена в ходе контрбатарейной борьбы, а склад с горючим уничтожен в одном из заброшенных зданий. Наведение и корректировка огня артиллерии велась при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки", - говорится в сообщении военного ведомства.