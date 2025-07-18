Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил пункт временной дислокации противника в зоне ответственности группировки "Юг". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Как сообщили в ведомстве, после выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.